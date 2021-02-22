***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
22.02.2021 17:41
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 8.981.523,35 39.936.487,61 43,58
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 1,67 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 7,48 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 12 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 3,37 35,02 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,69 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 2.000,8 61.970,23 0,07
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,4 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 4.116.000 4,49
TOPLAM 1.202.000,81 4.177.970,63 4,56
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,85 0
Depolama
TOPLAM 0,05 0,85 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.003,83 12.258.589,41 13,38
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 8,85 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,19 11,24 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.509.507,88 10.560.229,71 11,52
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.295.001,31 12.939.603,7 14,12
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 1 15,36 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,41 4 1.000.000 1 08/05/2018 125,52 0,79 794.973,55 100 0,87
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 794.973,55 100 0,87
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 25.000 43,19 19/02/2021 0 0 43,4 1.085.000 2,13 1,18
BYF TRYFNBK00030 0 0 5.000 42,74 19/02/2021 0 0 43,4 217.000 0,43 0,24
BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,24 19/02/2021 0 0 35,2 2.816.000 5,53 3,07
REPO 22/02/2021 KOZAL.E 18,31 0 4.967.464,46 147,69 19/02/2021 20,07 0 33.582 147,92 4.967.464,46 9,76 5,42
REPO 22/02/2021 THYAO.E 18,31 0 711.068,5 12,15 19/02/2021 20,07 0 58.389 12,17 711.068,5 1,4 0,78
REPO 22/02/2021 TKFEN.E 18,31 0 1.332.001,56 17,85 19/02/2021 20,07 0 74.469 17,88 1.332.001,56 2,62 1,45
REPO 22/02/2021 TRT020823T11 16,97 0 15.020.921,92 2,27 19/02/2021 18,48 739277542247455197 6.594.840 2,27 15.020.921,92 29,5 16,39
REPO 22/02/2021 TRT020823T11 16,97 0 21.029.290,68 2,27 19/02/2021 18,48 739277542247455205 9.232.775 2,27 21.029.290,68 41,3 22,94
REPO 22/02/2021 TRT050527T17 16,7 0 3.004.117,81 0,99 19/02/2021 18,16 739277542247553701 3.026.765 0,99 3.004.117,81 5,9 3,28
BPP 22/02/2021 BPP 17,05 0 10.014,01 10 19/02/2021 18,57 0 10,01 10.014,01 0,02 0,01
BPP 22/02/2021 BPP 17 0 727.014,41 726 19/02/2021 18,51 0 727,01 727.014,41 1,43 0,79
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 46.911.893,35