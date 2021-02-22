***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 8.981.523,35 39.936.487,61 43,58TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 1,67 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,48 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 12 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 3,37 35,02 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,69 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 2.000,8 61.970,23 0,07Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,4 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 4.116.000 4,49TOPLAM 1.202.000,81 4.177.970,63 4,56ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,85 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,85 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 12.258.589,41 13,38Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 8,85 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 11,24 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.509.507,88 10.560.229,71 11,52Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.295.001,31 12.939.603,7 14,12Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 1 15,36 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,41 4 1.000.000 1 08/05/2018 125,52 0,79 794.973,55 100 0,87Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 794.973,55 100 0,87B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 25.000 43,19 19/02/2021 0 0 43,4 1.085.000 2,13 1,18BYF TRYFNBK00030 0 0 5.000 42,74 19/02/2021 0 0 43,4 217.000 0,43 0,24BYF TRYFNBK00055 0 0 80.000 41,24 19/02/2021 0 0 35,2 2.816.000 5,53 3,07REPO 22/02/2021 KOZAL.E 18,31 0 4.967.464,46 147,69 19/02/2021 20,07 0 33.582 147,92 4.967.464,46 9,76 5,42REPO 22/02/2021 THYAO.E 18,31 0 711.068,5 12,15 19/02/2021 20,07 0 58.389 12,17 711.068,5 1,4 0,78REPO 22/02/2021 TKFEN.E 18,31 0 1.332.001,56 17,85 19/02/2021 20,07 0 74.469 17,88 1.332.001,56 2,62 1,45REPO 22/02/2021 TRT020823T11 16,97 0 15.020.921,92 2,27 19/02/2021 18,48 739277542247455197 6.594.840 2,27 15.020.921,92 29,5 16,39REPO 22/02/2021 TRT020823T11 16,97 0 21.029.290,68 2,27 19/02/2021 18,48 739277542247455205 9.232.775 2,27 21.029.290,68 41,3 22,94REPO 22/02/2021 TRT050527T17 16,7 0 3.004.117,81 0,99 19/02/2021 18,16 739277542247553701 3.026.765 0,99 3.004.117,81 5,9 3,28BPP 22/02/2021 BPP 17,05 0 10.014,01 10 19/02/2021 18,57 0 10,01 10.014,01 0,02 0,01BPP 22/02/2021 BPP 17 0 727.014,41 726 19/02/2021 18,51 0 727,01 727.014,41 1,43 0,79GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 46.911.893,35