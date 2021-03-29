***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 9.932.868,35 36.490.580,05 43,89TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKIPEKE 100.000 1.156.000 3,17 1,39KOZAA 130.000 1.756.300 4,81 2,11TOPLAM 230.000 2.912.300 7,98 3,5İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 1,75 0 0TOPLAM 0,32 1,75 0 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,36 0 0TOPLAM 0,9 6,36 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 8,42 0 0KRDMD 0,44 2,9 0 0TOPLAM 1,05 11,32 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 3,04 22,44 0 0TOASO 0,33 10,33 0 0TOPLAM 3,37 32,77 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,41 0 0TOPLAM 0,78 1,41 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 8,4 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,31 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.828.000 10,49 4,6TOPLAM 1.200.000,81 3.828.008,71 10,49 4,6ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,74 0 0TOPLAM 0,05 0,74 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 2.360.003,4 6,47 2,84QNBFB 1,16 67,16 0 0GARAN 550.000 3.784.000 10,37 4,55ISCTR 225.000,85 1.089.004,11 2,98 1,31SKBNK 0,03 0,04 0 0TSKB 0,34 0,47 0 0YKBNK 0,43 0,94 0 0HALKB 500.000 2.225.000 6,1 2,68VAKBN 500.000,3 1.760.001,06 4,82 2,12TOPLAM 2.275.003,83 11.218.077,18 30,74 13,5Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,02 0 0ANHYT 0,86 9,84 0 0TOPLAM 0,86 9,86 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 2,16 0 0VAKFN 0,54 15,19 0 0TOPLAM 1,19 17,35 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 8,45 0 0DOHOL 0,54 1,75 0 0KCHOL 0,48 9,24 0 0SAHOL 0,5 4,34 0 0METRO 3.314.100 7.025.892 19,25 8,45ENKAI 0,55 4,27 0 0TOPLAM 3.314.102,88 7.025.920,05 19,25 8,45Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.743.750 5.614.875 15,39 6,75ISGYO 0,35 0,69 0 0OZGYO 0,56 1,1 0 0VKGYO 0,4 1,24 0 0PAGYO 670.000 4.281.300 11,73 5,15TRGYO 500.000 1.610.000 4,41 1,94TOPLAM 2.913.751,31 11.506.178,03 31,53 13,84Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 1 14,52 0 0TOPLAM 1 14,52 0 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERTOPLAM 0İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,41 4 1.000.000 1 08/05/2018 125,52 0 0,86 859.446,76 100 1,02TOPLAM 1.000.000 859.446,76 0 1,02Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 100.000 42,46 0 0 41,65 4.165.000 9,09 5,01BYF TRYFNBK00055