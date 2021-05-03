***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.05.2021 15:50
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 10.766.868,39 38.866.350,09 47,83
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
IPEKE 100.000 1.253.000 3,22 1,54
KOZAL 10.000 1.130.000 2,91 1,39
KOZAA 130.000 1.790.100 4,61 2,2
TOPLAM 240.000 4.173.100 10,74 5,13
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
DEVA 74.000 2.257.000 5,81 2,78
PETKM 0,32 2,16 0 0
TOPLAM 74.000,32 2.257.002,16 5,81 2,78
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 6,22 0 0
TOPLAM 0,9 6,22 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 11,61 0 0
KRDMD 0,44 3,15 0 0
TOPLAM 1,05 14,76 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 3,04 22,8 0 0
TOASO 0,33 9,85 0 0
TOPLAM 3,37 32,65 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,12 0 0
TOPLAM 0,78 1,12 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 8,04 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,33 0 0
Lokanta ve Oteller
AVTUR 1.200.000 3.312.000 8,52 4,08
TOPLAM 1.200.000,81 3.312.008,37 8,52 4,08
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,74 0 0
TOPLAM 0,05 0,74 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 2.440.003,51 6,28 3
QNBFB 1,16 56,77 0 0
GARAN 250.000 1.802.500 4,64 2,22
ISCTR 225.000,85 1.095.754,14 2,82 1,35
SKBNK 0,03 0,03 0 0
TSKB 0,34 0,43 0 0
YKBNK 0,43 0,9 0 0
HALKB 500.000 2.145.000 5,52 2,64
VAKBN 500.000,3 1.710.001,03 4,4 2,1
TOPLAM 1.975.003,83 9.193.316,81 23,66 11,31
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,02 0 0
ANHYT 0,86 7,77 0 0
TOPLAM 0,86 7,79 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,15 0 0
VAKFN 0,54 14,24 0 0
TOPLAM 1,19 16,39 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 7,8 0 0
DOHOL 0,54 1,59 0 0
KCHOL 0,48 8,79 0 0
SAHOL 50.000,5 404.504,04 1,04 0,5
METRO 3.314.100 6.263.649 16,12 7,71
ENKAI 0,55 4,31 0 0
ITTFH 1.000.000 1.800.000 4,63 2,21
TOPLAM 4.364.102,88 8.468.175,53 21,79 10,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 5.510.250 14,18 6,78
ISGYO 0,35 0,65 0 0
OZGYO 0,56 0,89 0 0
VKGYO 0,44 1,07 0 0
PAGYO 670.000 4.167.400 10,72 5,13
TRGYO 500.000 1.785.000 4,59 2,2
TOPLAM 2.913.751,35 11.462.652,61 29,49 14,11
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 14,94 0 0
TOPLAM 1 14,94 0 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM 0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 1 08/05/2018 36,62 0 0,98 985.693,52 100 1,21
TOPLAM