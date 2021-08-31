***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.921.242,53 48.866.002,72 55,94TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 45.000 4.666.500 9,55 5,34TOPLAM 45.000 4.666.500 9,55 5,34İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 50.000 966.000 1,98 1,11Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 2,01 0 0MERCN 840.000 7.996.800 16,36 9,15TOPLAM 840.000,32 7.996.802,01 16,36 9,15Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,07 0 0TOPLAM 0,9 6,07 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 11,41 0 0KRDMD 0,44 3,41 0 0TOPLAM 1,05 14,82 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 3,04 27,23 0 0TOASO 0,33 13,62 0 0TOPLAM 3,37 40,85 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,41 0 0TOPLAM 0,78 1,41 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 7,04 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,31 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 3.480.000 7,12 3,98TOPLAM 1.200.000,81 3.480.007,35 7,12 3,98ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,8 0 0TOPLAM 0,05 0,8 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 2.865.004,13 5,86 3,28QNBFB 1,16 43,9 0 0GARAN 250.000 2.390.000 4,89 2,74ISCTR 225.000,85 1.269.004,79 2,6 1,45SKBNK 0,03 0,03 0,34 0,45 0 0YKBNK 0,43 1,09 0 0HALKB 500.000 2.365.000 4,84 2,71VAKBN 500.000,3 1.780.001,07 3,64 2,04TOPLAM 1.975.003,83 10.669.055,46 21,83 12,22Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,02 0 0ANHYT 0,86 7,83 0 0TOPLAM 0,86 7,85 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 1,91 0 0VAKFN 0,68 5,66 0 0TOPLAM 1,33 7,57 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 7,15 0 0DOHOL 0,54 1,39 0 0KCHOL 0,48 11,33 0 0SAHOL 0,5 5,2 0 0METRO 4.217.474 6.199.686,78 12,69 7,1ENKAI 0,55 5,93 0 0ITTFH 610.000 884.500 1,81 1,01TOPLAM 4.827.476,88 7.084.217,78 14,5 8,11Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.743.750 5.684.625 11,63 6,51ISGYO 0,35 0,64 0 0OZGYO 0,56 0,93 0 0VKGYO 0,44 0,64 0 0PAGYO 670.000 4.763.700 9,75 5,45TRGYO 500.000 2.050.000 4,2 2,35TOPLAM 2.913.751,35 12.498.327,21 25,58 14,31Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 1 13,54 0 0VBTYZ 70.000 1.505.000 3,08 1,72TOPLAM 70.001 1.505.013,54 3,08 1,72SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERTOPLAM 0İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 30.000 41,53 0 41,93 1.257.900 3,27 1,44BYF TRYFNBK00089 0 0 4.000 837,09 0