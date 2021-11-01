***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.466.239,53 40.667.946,15 49,41TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 50.000 5.365.000 13,19 6,52TOPLAM 50.000 5.365.000 13,19 6,52İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 120.000 2.421.600 5,95 2,94TOPLAM 120.000 2.421.600 5,95 2,94Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 2,1 0 0MERCN 115.000 1.206.350 2,97 1,47TOPLAM 115.000,32 1.206.352,1 2,97 1,47Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 6,22 0 0TOPLAM 0,9 6,22 0 0Metal Ana SanayiEREGL 0,61 12,01 0 0KRDMD 0,44 3,28 0 0TOPLAM 1,05 15,29 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 0,04 0,31 0 0TOASO 0,33 19,4 0 0TOPLAM 0,37 19,71 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,51 0 0MAGEN 115.000 962.550 2,37 1,17TOPLAM 115.000,78 962.551,51 2,37 1,17İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 7,11 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,32 0 0Lokanta ve OtellerAVTUR 1.200.000 2.760.000 6,79 3,35TOPLAM 1.200.000,81 2.760.007,43 6,79 3,35ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,77 0 0TOPLAM 0,05 0,77 0 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,72 2.930.004,22 7,2 3,56QNBFB 1,16 40,83 0 0GARAN 250.000 2.462.500 6,06 2,99ISCTR 225.000,85 1.266.754,79 3,11 1,54SKBNK 0,03 0,03 0 0TSKB 0,34 0,44 0 0YKBNK 0,43 1,17 0 0HALKB 500.000 2.215.000 5,45 2,69VAKBN 500.000,3 1.720.001,03 4,23 2,09TOPLAM 1.975.003,83 10.594.302,51 26,05 12,87Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 8,02 0 0TOPLAM 0,86 8,03 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65