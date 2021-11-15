***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 12.616.239,52 46.853.578,33 55,07TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 195.000,32 2.221.052,46 2,61Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 6,26 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 15,24 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 140.000 3.852.800 4,53Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,37 20,9 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000,78 997.051,42 1,17İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 7,38 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,35 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.643.600 3,11TOPLAM 1.200.000,81 2.643.607,73 3,11ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,86 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,86 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,83 11.376.053,53 13,37Sigorta ŞirketleriTOPLAM 950.000,86 4.636.008,77 5,45Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,32 6,37 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 5.077.476,88 10.424.001,55 12,25Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,35 9.682.939,97 11,38Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 50.001 1.020.013,27 1,2SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 15/11/2021 TRT030523T13 15,91 0 30.039.230,14 2,55 12/11/2021 17,23 749805915838842532 11.760.085 2,55 30.039.230,14 78,59 35,31REPO 15/11/2021 TRT280531T14 15,91 0 8.010.461,37 1,12 12/11/2021 17,23 749805915838842531 7.080.195 1,13 8.010.461,37 20,96 9,42BPP 15/11/2021 BPP 16,65 0 173.236,75 173 12/11/2021 18,1 0 173,23 173.236,75 0,45 0,2GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 38.222.928,26 38.222.928,26 44,93ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.839.167,78 85.076.506,59 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ85.076.507,01 % 0 % 98,97B. HAZIR DEĞERLER2.728,2 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.728,2 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)8.384.812,14 % 100 % 9,75a) Takastan Alacaklar8.383.434,55 % 99,98 % 9,75b) Diğer Alacaklar1.377,59 % 0,02 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.037,5 % 0 % 0,02D. BORÇLAR (-)-7.520.828,38 % 100 -% 8,75a) Takasa Borçlar-5.772.681,62 % 76,76 -% 6,72b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.748.146,76 % 23,24 -% 2,03NET VARLIK DEĞERİ85.961.256,47 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,05İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.11.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977696BIST