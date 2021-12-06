***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 15.638.713,52 35.496.720,39 38,63TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 0 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 100.000,32 1.040.002,64 1,13Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,32 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 18,63 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,37 30,72 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000,78 1.130.451,54 1,23İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 9,2 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 607.500,38 0,66Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.712.000 2,95TOPLAM 1.450.000,81 3.319.509,58 3,61ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 1,02 0DepolamaTOPLAM 0,05 1,02 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 6.192.477,83 12.992.115,67 14,14Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 10,49 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,32 5,77 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 4.867.476,88 6.000.336,52 6,53Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,35 11.014.215,24 11,99Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 1 15,25 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 06/12/2021 TRT050624T19 16,15 0 16.021.238,36 1,04 03/12/2021 17,51 750637696385643638 15.368.985 1,04 16.021.238,36 28,42 17,44REPO 06/12/2021 TRT080328T15 16,2 0 37.049.265,75 0,71 03/12/2021 17,57 750637696385645952 51.814.260 0,71 37.049.265,75 65,72 40,33REPO 06/12/2021 TRT160425T33 16,2 0 3.003.994,52 0,98 03/12/2021 17,57 750637696385645953 3.031.770 0,99 3.003.994,52 5,33 3,27BPP 06/12/2021 BPP 16,5 0 300.406,85 300 03/12/2021 17,92 0 0 300,4 300.406,85 0,53 0,33GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 56.374.905,48 56.374.905,48 61,37ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 72.013.619 91.871.625,87 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ91.871.626,27 % 0 % 101,98B. HAZIR DEĞERLER2.943,73 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.943,73 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)3.112,29 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar-0,05 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar3.112,34 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)9.496,98 % 0 % 0,01D. BORÇLAR (-)-1.801.780,82 % 100 -% 2a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.801.780,82 % 100 -% 2NET VARLIK DEĞERİ90.085.398,45 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,14İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.12.2021 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981147BIST