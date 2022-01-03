***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 14.715.219,4 43.506.576,81 46TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 20.000 2.314.000 5,32 2,44TOPLAM 20.000 2.314.000 5,32 2,44İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAMDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,32 2,51 0 0TOPLAM 0,32 2,51 0 0Taş ve Toprağa DayalıOYAKC 0,9 7,14 0 0TOPLAM 0,9 0,61 17,18 0 0KRDMD 0,44 4,06 0 0TOPLAM 1,05 21,24 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiSISE 0,04 0,48 0 0TOASO 0,33 24,98 0 0TOPLAM 0,37 25,46 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 1,42 0 0MAGEN 115.000 1.091.350 2,51 1,15TOPLAM 115.000,78 1.091.351,42 2,51 1,15İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 9,44