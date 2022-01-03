***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.01.2022 14:59
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 14.715.219,4 43.506.576,81 46
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 20.000 2.314.000 5,32 2,44
TOPLAM 20.000 2.314.000 5,32 2,44
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 2,51 0 0
TOPLAM 0,32 2,51 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 7,14 0 0
TOPLAM 0,9 0,61 17,18 0 0
KRDMD 0,44 4,06 0 0
TOPLAM 1,05 21,24 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,04 0,48 0 0
TOASO 0,33 24,98 0 0
TOPLAM 0,37 25,46 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,42 0 0
MAGEN 115.000 1.091.350 2,51 1,15
TOPLAM 115.000,78 1.091.351,42 2,51 1,15
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 9,44