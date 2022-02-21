***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTOPLAM 17.235.219,47 65.344.317,72 70,35TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 30.000 3.864.000 4,16İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 500.000,32 4.055.002,61 4,37Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 7,41 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 22,46 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 0,37 28,12 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 115.000,78 1.152.301,22 1,24İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 8,99 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,09 542.500,36 0,58Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.724.000 2,93ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,96 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 1.975.003,82 13.172.810,62 14,18Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 12,65 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2 6,38 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 10.051.456,08 21.888.550,27 23,57Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,35 13.613.053,94 14,66Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 11,73 0SavunmaTOPLAM 200.000 4.332.000 4,66DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRT020926T17 21/02/2022 TRT020926T17 14 0 20.023.013,7 0,92 18/02/2022 15,01 753685817495383593 21.687.065 0,92 20.023.013,7 72,72 21,56TRT280531T14 21/02/2022 TRT280531T14 14 0 7.008.054,79 1,64 18/02/2022 15,01 753685817495383594 4.242.895 1,65 7.008.054,79 25,45 7,55BORSA PARA PİYASASI 21/02/2022 504.604,8 504 18/02/2022 504 0,54TOPLAM 27.535.67 29,65Finansman BonosuGRUP TOPLAMIE. ALTI []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ92.879.991,47 % 100 % 97,9B. HAZIR DEĞERLER3.833,37 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.833,37 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)5.595.802,62 % 100 % 5,9a) Takastan Alacaklar5.594.000,04 % 99,97 % 5,9b) Diğer Alacaklar1.802,58 % 0,03 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)159.034,39 % 100 % 0,17D. BORÇLAR (-)-3.766.790,53 % 0 -% 3,97a) Takasa Borçlar-3.606.376,48 % 95,74 -% 3,8b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-160.414,05 % 4,26 -% 0,17NET VARLIK DEĞERİ94.871.871,32 % 100 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,26 % 100 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.02.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003198BIST