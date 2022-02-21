***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
21.02.2022 17:30
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TOPLAM 17.235.219,47 65.344.317,72 70,35
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 30.000 3.864.000 4,16
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 500.000,32 4.055.002,61 4,37
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 7,41 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 22,46 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,37 28,12 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 115.000,78 1.152.301,22 1,24
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 8,99 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,09 542.500,36 0,58
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 2.724.000 2,93
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,96 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.975.003,82 13.172.810,62 14,18
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 12,65 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 2 6,38 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 10.051.456,08 21.888.550,27 23,57
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.913.751,35 13.613.053,94 14,66
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM 1 11,73 0
Savunma
TOPLAM 200.000 4.332.000 4,66
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRT020926T17 21/02/2022 TRT020926T17 14 0 20.023.013,7 0,92 18/02/2022 15,01 753685817495383593 21.687.065 0,92 20.023.013,7 72,72 21,56
TRT280531T14 21/02/2022 TRT280531T14 14 0 7.008.054,79 1,64 18/02/2022 15,01 753685817495383594 4.242.895 1,65 7.008.054,79 25,45 7,55
BORSA PARA PİYASASI 21/02/2022 504.604,8 504 18/02/2022 504 0,54
TOPLAM 27.535.67 29,65
Finansman Bonosu
GRUP TOPLAMI
E. ALTI []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
92.879.991,47 % 100 % 97,9
B. HAZIR DEĞERLER
3.833,37 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.833,37 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
5.595.802,62 % 100 % 5,9
a) Takastan Alacaklar
5.594.000,04 % 99,97 % 5,9
b) Diğer Alacaklar
1.802,58 % 0,03 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
159.034,39 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
-3.766.790,53 % 0 -% 3,97
a) Takasa Borçlar
-3.606.376,48 % 95,74 -% 3,8
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-160.414,05 % 4,26 -% 0,17
NET VARLIK DEĞERİ
94.871.871,32 % 100 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,26 % 100 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
18.02.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003198
BIST