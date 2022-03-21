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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

21.03.2022 11:10
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 15.990.253,51 61.546.949,51 62,64
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 500.000,32 4.330.002,79 4,41
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 8,42 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 28,55 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 15.000 3.478.500 3,54
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 250.034,37 3.415.502,51 3,48
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 115.000,78 1.009.701,11 1,03
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 8,47 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,09 592.500,4 0,6
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.200.000 2.781.600 2,83
TOPLAM 1.450.000,89 3.374.108,87 3,43
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 1,1 0
Depolama
TOPLAM 0,05 1,1 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.175.003,83 14.193.307,1 14,44
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86
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BIST En Aktif Hisseler17:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 261,80 36.889.501 % 10,00  
PENTA 419,20 36.155.986 % 10,00  
OLMK 7,70 1.862.984 % 10,00  
AYEN 13,21 71.256.573 % 9,99  
GZNMI 31,70 59.884.471 % 9,99  
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17:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8219 14,8244 % 0,24  
Euro 16,3668 16,3797 % 0,10  
Sterlin 19,4687 19,5664 % 0,19  
Frank 15,8550 15,9505 % 0,28  
Riyal 3,9396 3,9593 % 0,22  
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17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 12,12  
Altın Gr. 920 920 5,76  
Cumhuriyet 6.092 6.184 34,00  
Tam 6.069 6.222 41,98  
Yarım 2.933 3.010 20,30  
Çeyrek 1.471 1.505 10,15  
Gümüş.Ons 25,20 25,22 0,25  
Gümüş Gr. 11,98 11,99 0,11  
B. Petrol 114 114 6,55  
Seans Raporu 17:05
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