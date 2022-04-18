***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 18.610.219,44 71.533.184,2 63,75TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 30.000 5.091.000 4,54Kömür ve Linyit MadencilikTOPLAM 200.000 1.334.000 1,19İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 330.000 3.399.000 3,03Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 3,32 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 10,11 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 28,6 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0 0 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 70.000,37 1.119.328,78 1ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,34 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 10,46 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,09 795.000,42 0,71Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.928.000 2,61TOPLAM 1.450.000,89 3.723.010,88 3,32ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 1,16 0DepolamaTOPLAM 0,05 1,16 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4.975.003,83 21.045.564,1 18,76Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 11,59 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2 7,28 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.641.456,08 16.582.124,2 14,77Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.913.751,34 19.239.081,88 17,14Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 0,97 10,96 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 18/04/2022 TRT261022T10 14 0 15.017.260,27 4,37 15/04/2022 15,0181 755902432936884791 3.434.145 4,37 15.017.260,27 36,93 13,39REPO 18/04/2022 TRT261022T10 14 0 16.018.410,96 4,37 15/04/2022 15,0181 755902432936884790 3.663.085 4,37 16.018.410,96 39,4 14,28BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 81,92 0 0 0 81,92 4.505.600 11,08 4,02BYF TRYFNBK00055 0 0 55.000 82,61 0 0 0 81,08 4.459.400 10,97 3,97BPP 18/04/2022 BPP 14,7 0 658.795,01 658 15/04/022 15,8251 0 0 658,8 658.795,01 1,62 0,59GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 31.804.466,24 40.659.466,24 36,25ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.414.685,68 112.192.650,44 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ112.192.650,9 % 0 % 100,07B. HAZIR DEĞERLER2.629,03 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.629,02 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)937.874,15 % 0 % 0,84a) Takastan Alacaklar935.000,04 % 99,69 % 0,83b) Diğer Alacaklar2.874,11 % 0,31 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)165.549,52 % 0 % 0,15D. BORÇLAR (-)-1.190.050,3 % 0 -% 1,06a) Takasa Borçlar-1.030.000 % 86,55 -% 0,92b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-160.050,3 % 13,45 -% 0,14NET VARLIK DEĞERİ112.108.653,3 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,67İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021436BIST