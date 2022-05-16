***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 20.380.219,391 63.586.176,43 57,96TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.250.000 1,14Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 3,27 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 10,95 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 26,8 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 25,39 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAMELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,22 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 10,71 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 965.000,38 0,88Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.916.000 2,66TOPLAM 1.450.000,81 3.881.011,09 3,54ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,99 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,99 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4.775.003,829 20.793.059,78 18,95Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 10,8 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2 6,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.541.456,115 13.275.390,63 12,1Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.413.751,347 24.386.619,38 22,23Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 9,49 0SavunmaTOPLAM 0 0 0DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 16/05/2022 TRT120325T12 14 0 12.013.808,22 0,64 13/05/2022 15,0181 757010465779763912 18.711.060 0,64 12.013.808,22 26,04 10,95REPO 16/05/2022 TRT120325T12 14 0 18.020.712,33 0,64 13/05/2022 15,0181 757010465779763911 28.066.590 0,64 18.020.712,33 39,06 16,42BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 81,92 0 0 0 62,28 3.810.400 8,26 3,47BYF TRYFNBK00055 0 0 55.000 82,62 0 0 0 80,1 4.405.500 9,55 4,02BPP 16/05/2022 BPP 15,7 0 5.006.452,05 5.000 13/05/2022 16,9877 0 0 5.006,45 5.006.452,05 10,85 4,56BPP 16/05/2022 BPP 15,55 0 2.875.670,65 2.872 1302022 16,8126 0 0 2.875,67 2.875.670,65 6,23 2,62GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 38.026.643,25 46.777.650 46.132.543,25 42,04ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 58.406.862,64 109.718.719,68 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ109.718.720,14 % 0 % 99,99B. HAZIR DEĞERLER2.639,46 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.639,46 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.541,85 % 0 % 0,01a) Takastan Alacaklar0,06 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar6.541,79 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.540,5 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-155.675,55 % 0 -% 0,14a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-155.675,55 % 100 -% 0,14NET VARLIK DEĞERİ109.729.766,4 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,61 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030516BIST