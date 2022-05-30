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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

30.05.2022 12:03
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 20.930.219,4 66.276.448,62 100 59,88
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.262.000 1,9 1,14
TOPLAM 200.000 1.262.000 1,9 1,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 3,08 0 0
TOPLAM 0,32 3,08 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 10,03 0 0
TOPLAM 0,9 10,03 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 20,06 0 0
KRDMD 0,44 6,35 0 0
TOPLAM 1,05 26,41 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 24,67 0 0
TOPLAM 0,33 24,67 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,16 0 0
TOPLAM 0,78 1,16 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 10,47 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,39 0 0
MEPET 250.000 870.000 1,31 0,79
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 2.796.000 4,22 2,53
TOPLAM 1.450.000,81 3.666.010,86 5,53 3,32
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,95 0 0
TOPLAM 0,05 0,95 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 4.030.005,8 6,08 3,64
QNBFB 1,16 40,6 0 0
GARAN 250.000 3.555.000 5,36 3,21
ISCTR 225.000,85 2.286.008,64 3,45 2,07
SKBNK 2.000.000,03 2.460.000,04 3,71 2,22
TSKB 0,34 0,69 0 0
YKBNK 0,43 1,9 0 0
HALKB 800.000 4.480.000 6,76 4,05
VAKBN 1.000.000,3 4.180.001,25 6,31 3,78
TOPLAM 4.775.003,83 20.991.058,92 31,67 18,97
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 11,44 0 0
TOPLAM 0,86 11,45 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,44 0 0
VAKFN 1,36 3,98 0 0
TOPLAM 2,01 6,42 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 22,57 0 0
DOHOL 0,54 2,06 0 0
KCHOL 0,48 18,9 0 0
SAHOL 0,5 10,16 0 0
METRO 7.591.453,2 8.957.914,78 13,53 8,08
ENKAI 0,55 8,56 0 0
ITTFH 650.000 871.000 1,31 0,79
SISE 100.000,04 2.040.000,73 3,08 1,84
TRCAS 200.000 1.328.000 2 1,2
TOPLAM 8.541.456,12 13.196.977,76 19,92 11,91
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 5.998.500 9,05 5,42
EKGYO 2.000.000 5.160.000 7,79 4,66
HLGYO 1.000.000 2.120.000 3,2 1,92
ISGYO 0,35 4,82 0 0
OZGYO 0,56 1,2 0 0
VKGYO 0,43 0,84 0 0
PAGYO 670.000 8.736.800 13,18 7,89
TRGYO 500.000 3.970.000 5,99 3,59
TOPLAM 5.913.751,34 25.985.306,86 39,21 23,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 10,05 0 0
TOPLAM 1 10,05 0 0
Savunma
ASELS 50.000 1.175.000 1,77 1,06
TOPLAM
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BIST En Aktif Hisseler13:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,54 20.306.233 % 10,00  
SILVR 14,13 6.712.001 % 9,96  
OZRDN 11,74 2.526.121 % 9,93  
MZHLD 73,20 15.582.010 % 9,91  
AKSA 60,45 238.110.972 % 8,72  
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13:21 Alış Satış %  
Dolar 16,4061 16,4138 % 0,21  
Euro 17,6178 17,6397 % -0,15  
Sterlin 20,6275 20,7309 % -0,18  
Frank 17,0510 17,1537 % 0,07  
Riyal 4,3659 4,3878 % 0,29  
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13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 -5,61  
Altın Gr. 977 977 -0,32  
Cumhuriyet 6.502 6.600 5,00  
Tam 6.471 6.632 4,31  
Yarım 3.128 3.208 2,09  
Çeyrek 1.569 1.604 1,05  
Gümüş.Ons 21,80 21,82 -0,18  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,07  
B. Petrol 120 120 1,95  
Seans Raporu 13:21
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