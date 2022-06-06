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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

06.06.2022 12:29
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.016.363,094 67.669.818,87 60,21
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
Kömür ve Linyit Madencilik
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 200.000 1.260.000 1,12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 3,25 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 11,54 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 27,65 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 25,76 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 60.000 1.181.100 1,05
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,23 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 11,9 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,01 747.500,42 0,67
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.200.000 2.532.000 2,25
TOPLAM 1.450.000,81 3.279.512,32 2,92
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,97 0
Depolama
TOPLAM 0,05 0,97 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 4.775.003,829 22.096.060,08 19,66
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 11,21 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 2 6,53 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 8.541.456,115 12.862.166,59 11,44
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
GÜNCEL HABERLER




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BIST En Aktif Hisseler15:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,42 43.795.406 % 42,00  
INTEM 62,70 23.109.712 % 10,00  
RYSAS 9,07 38.706.572 % 9,94  
QUAGR 29,52 95.106.737 % 9,33  
BOSSA 62,45 46.406.382 % 9,18  
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15:14 Alış Satış %  
Dolar 16,7564 16,7593 % 1,12  
Euro 17,8987 17,9228 % 1,02  
Sterlin 20,8752 20,9799 % 0,90  
Frank 17,0768 17,1797 % 0,51  
Riyal 4,4551 4,4775 % 1,20  
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15:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 5,36  
Altın Gr. 996 996 15,11  
Cumhuriyet 6.642 6.743 82,00  
Tam 6.611 6.776 84,41  
Yarım 3.195 3.278 40,83  
Çeyrek 1.603 1.639 20,41  
Gümüş.Ons 21,96 21,99 -0,10  
Gümüş Gr. 11,88 11,89 0,12  
B. Petrol 119 119 -0,36  
Seans Raporu 15:14
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