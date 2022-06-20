***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 21.731.354,3 71.201.345,12 64,68TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.286.000 1,17Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 3,05 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 11,39 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 23,38 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 21,83 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.498.400 1,36ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,22 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 11,72 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 782.500,42 0,71Lokanta ve OtellerKonaklamaTOPLAM 1.200.000 2.460.000 2,23TOPLAM 1.450.000,81 3.242.512,14 2,94ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,89 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,89 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.049.994,72 21.719.008,93 19,73Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 10,88 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2,28 6,22 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.661.456,15 14.821.036,98 13,46Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.939.895,05 24.709.293,59 22,45Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 300.001 2.763.014,62 2,51SavunmaTOPLAM 50.000 1.162.000 1,06DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 20/06/2022 TRT070727T13 15 0 20.024.657,53 4,04 17/06/2022 16,1727 758396125308785911 4.951.820 4,04 20.024.657,53 51,51 18,19REPO 20/06/2022 TRT110226T13 15 0 4.004.931,51 0,75 17/06/2022 16,1727 758396125308955082 5.356.265 0,75 4.004.931,51 10,3 3,64BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 81,92 0 0 0 77,5 4.262.500 10,96 3,87BYF TRYFNBK00055 0 0 55.000 82,62 0 0 0 88,86 4.887.300 12,57 4,44BPP 20/06/2022 BPP 16,8001 0 688.950,01 688 17/06/2022 18,28 0 0 688,95 688.950,01 1,77 0,63BPP 20/06/2022 BPP 16,85 0 5.006.924,66 5.000 17/06/2022 18,339 0 0 5.006,92 5.006.924,66 12,88 4,55GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 29.835.463,71 10.308.085 38.875.263,71 35,32ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 51.566.818,004 110.076.608,83 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ110.076.609,22 % 0 % 102,37B. HAZIR DEĞERLER4.424,07 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.424,07 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.861.200,85 % 0 % 10,1a) Takastan Alacaklar10.858.352,71 % 99,97 % 10,1b) Diğer Alacaklar2.848,14 % 0,03 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)149.531,48 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-13.563.508,73 % 0 -% 12,61a) Takasa Borçlar-11.249.223,28 % 82,94 -% 10,46b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.314.285,45 % 17,06 -% 2,15NET VARLIK DEĞERİ107.528.256,89 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,56 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama17.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038193BIST