***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 21.311.354,3 62.714.009,13 59,36TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 200.000 1.246.000 1,18Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 2,69 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 11,72 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 20,93 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 21,12 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.471.600 1,39ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,15 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 13,19 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 765.000,45 0,72Lokanta ve OtellerKonaklamaTOPLAM 1.200.000 2.400.000 2,27TOPLAM 1.450.000,81 3.165.013,64 2,99ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 0,87 0DepolamaTOPLAM 0,05 0,87 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.049.994,72 19.172.014,07 18,15Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 10,69 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2,28 5,92 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.541.456,15 11.987.275,01 11,35Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.939.895,05 24.562.016,39 23,25Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 14,93 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.110.000 1,05DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 70.000 79,41 0 0 0 70,28 4.919.600 11,46 4,65BYF TRYFNBK00055 0 0 45.000 82,48 0 0 0 84,6 3.807.000 8,87 3,6REPO 13/07/2022 TRT181023T19 14,5 0 1.002.383,56 0,98 07/07/2022 15,584 759187773680937505 1.019.930 0,98 1.002.383,56 2,33 0,95REPO 13/07/2022 TRT230233T10 14,5 0 10.023.835,62 1,25 07/07/2022 15,584 759187773680945058 8.024.400 1,25 10.023.835,62 23,34 9,49REPO 13/07/2022 TRT230233T10 14,5 0 10.023.835,62 1,25 07/07/2022 15,584 759187773680945056 8.024.400 1,25 10.023.835,62 23,34 9,49REPO 13/07/2022 TRT230233T10 14,5 0 4.009.534,25 1,25 07/07/2022 15,584 759187773680937504 3.209.760 1,25 4.009.534,25 9,34 3,79REPO 13/07/2022 TRT230233T10 15 0 1.002.465,75 1,25 07/07/2022 16,162 759187773680866636 802.510 1,25 1.002.465,75 2,33 0,95BPP 13/07/2022 BPP 18,45 0 3.009.098,63 3.000 07/07/2022 17,6908 0 0 3.009,1 3.009.098,63 7,01 2,85BPP 13/07/2022 BPP 18,1 0 3.135.300,9 3.126 07/07/2022 19,6908 0 0 3.135,3 2.006.575,34 4,67 1,9BPP 13/07/2022 BPP 20 0 2.006.575,34 2.000 07/07/2023 22,1002 0 0 2.006,58 3.135.300,92 7,3 2,97GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 34.328.029,69 21.081.000 42.939.629,69 40,64ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 55.639.383,98 105.653.638,82 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ105.653.639,27 % 0 % 102,05B. HAZIR DEĞERLER3.642,86 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.642,86 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)918,53 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0,04 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar918,49 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)170.341,46 % 0 % 0,16D. BORÇLAR (-)-2.301.546,37 % 0 -% 2,22a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.301.546,37 % 100 -% 2,22NET VARLIK DEĞERİ103.526.995,75 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,46 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.07.2022 Tarihli Portföy DeğerTablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044990BIST