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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

13.07.2022 11:13
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.311.354,3 62.714.009,13 59,36
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
Kömür ve Linyit Madencilik
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 200.000 1.246.000 1,18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 2,69 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 11,72 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 20,93 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 21,12 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 80.000 1.471.600 1,39
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,15 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 13,19 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,01 765.000,45 0,72
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.200.000 2.400.000 2,27
TOPLAM 1.450.000,81 3.165.013,64 2,99
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,87 0
Depolama
TOPLAM 0,05 0,87 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 5.049.994,72 19.172.014,07 18,15
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 10,69 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 2,28 5,92 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 8.541.456,15 11.987.275,01 11,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 5.939.895,05 24.562.016,39 23,25
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM 1 14,93 0
Savunma
TOPLAM 50.000 1.110.000 1,05
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 70.000 79,41 0 0 0 70,28 4.919.600 11,46 4,65
BYF TRYFNBK00055 0 0 45.000 82,48 0 0 0 84,6 3.807.000 8,87 3,6
REPO 13/07/2022 TRT181023T19 14,5 0 1.002.383,56 0,98 07/07/2022 15,584 759187773680937505 1.019.930 0,98 1.002.383,56 2,33 0,95
REPO 13/07/2022 TRT230233T10 14,5 0 10.023.835,62 1,25 07/07/2022 15,584 759187773680945058 8.024.400 1,25 10.023.835,62 23,34 9,49
REPO 13/07/2022 TRT230233T10 14,5 0 10.023.835,62 1,25 07/07/2022 15,584 759187773680945056 8.024.400 1,25 10.023.835,62 23,34 9,49
REPO 13/07/2022 TRT230233T10 14,5 0 4.009.534,25 1,25 07/07/2022 15,584 759187773680937504 3.209.760 1,25 4.009.534,25 9,34 3,79
REPO 13/07/2022 TRT230233T10 15 0 1.002.465,75 1,25 07/07/2022 16,162 759187773680866636 802.510 1,25 1.002.465,75 2,33 0,95
BPP 13/07/2022 BPP 18,45 0 3.009.098,63 3.000 07/07/2022 17,6908 0 0 3.009,1 3.009.098,63 7,01 2,85
BPP 13/07/2022 BPP 18,1 0 3.135.300,9 3.126 07/07/2022 19,6908 0 0 3.135,3 2.006.575,34 4,67 1,9
BPP 13/07/2022 BPP 20 0 2.006.575,34 2.000 07/07/2023 22,1002 0 0 2.006,58 3.135.300,92 7,3 2,97
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 34.328.029,69 21.081.000 42.939.629,69 40,64
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 55.639.383,98 105.653.638,82 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
105.653.639,27 % 0 % 102,05
B. HAZIR DEĞERLER
3.642,86 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.642,86 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
918,53 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0,04 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
918,49 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
170.341,46 % 0 % 0,16
D. BORÇLAR (-)
-2.301.546,37 % 0 -% 2,22
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.301.546,37 % 100 -% 2,22
NET VARLIK DEĞERİ
103.526.995,75 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,46 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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08.07.2022 Tarihli Portföy DeğerTablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044990


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 91,35 118.632.797 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.014.314 % 9,96  
TSGYO 4,76 29.403.500 % 9,17  
DOBUR 46,12 8.320.316 % 8,82  
AKSEN 28,78 261.026.338 % 7,79  
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13:16 Alış Satış %  
Dolar 17,4889 17,4934 % 0,40  
Euro 17,5307 17,5400 % -0,15  
Sterlin 20,6873 20,7910 % 0,28  
Frank 17,7209 17,8276 % 0,10  
Riyal 4,6468 4,6701 % 0,53  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 -20,59  
Altın Gr. 965 965 -5,88  
Cumhuriyet 6.561 6.660 -7,00  
Tam 6.576 6.691 -42,00  
Yarım 3.204 3.259 -18,00  
Çeyrek 1.607 1.629 -11,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,93 -0,30  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 -0,12  
B. Petrol 97,68 97,68 -1,89  
Seans Raporu 13:16
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