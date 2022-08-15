***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTOPLAM 21.111.363,3 75.732.269,91 62,5TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 3,16 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 11,96 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 22 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 27,52 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.481.100 1,22ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,54 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 14,76 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 890.000,62 0,73Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.200.000 2.808.000 2,32ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,89 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.050.003,72 26.569.562,76 21,94Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 11,3 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2,28 7,83 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.541.456,15 14.011.177,53 11,56Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.939.895,05 28.744.314,17 23,72Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 13,87 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.228.000 1,01DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 77,12 4.241.600 9,34 3,5BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,54 0 0 0 90,2 3.608.000 7,94 2,98BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.698,3 5.094.900 11,21 4,2REPO 15/08/2022 TRT280628T18 14 0 24.027.616,44 3,25 12/08/2022 15,01 760612740750532995 7.368.405 3,26 24.027.616,44 52,88 19,83BPP 15/08/2022 BPP 15 0 3.456.255,89 3.452 12/08/2022 16,17 0 0 3.456,25 3.456.255,89 7,61 2,85BPP 15/08/2022 BPP 15,4 0 5.006.328,77 5.000 12/08/2022 16,63 0 0 5.006,32 5.006.328,77 11,02 4,14TOPLAM 32.588.201,1 45.434.701,1 100 37,5GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİTOPLAM 53.699.564,4 121.166.971,01 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ121.166.971,5 % 0 % 101,8B. HAZIR DEĞERLER1.620,2 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.620 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.560,02 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0,03 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar1.559,99 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)157.523,44 % 100 % 0,13D. BORÇLAR (-)-2.308.868,21 % 100 -% 1,94a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.308.868,21 % 100 -% 1,94NET VARLIK DEĞERİ119.018.806,95 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,83İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.08.2022 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055469BIST