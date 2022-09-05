***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 20.427.082,3 95.575.106,35 68,08TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 4,49 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 13,45 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 22,34 0Madencilik ve Taş OcaklığıTOPLAM 165.719 4.507.556,8 3,21Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 30,36 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 105.000 2.565.700 1,84ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,62 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 15,91 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 1.042.500,77 0,74Lokanta ve OtellerKonaklamaTOPLAM 1.200.000 3.216.000 2,29TOPLAM 1.450.000,81 4.258.516,68 3,03ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 1,09 0DepolamaTOPLAM 0,05 1,09 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 4.350.003,72 35.175.574,74 25,05Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 12,36 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2,28 11,29 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.541.456,15 16.754.298,57 11,93Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.764.895,05 30.951.350,32 22,05Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 12,24 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.362.000 0,97DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 71,78 3.947.900 8,81 2,81BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,55 0 0 0 87,9 3.516.000 7,84 2,5BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.736,9 5.210.700 11,63 3,71REPO 05/09/2022 TRT210623T10 13,02 0 26.027.823,56 0,99 02/09/2022 13,8977 761444246419393417 26.355.425 0,99 26.027.823,56 58,07 18,54REPO 05/09/2022 BPP 15,2999 0 449.564,63 449 02/09/2022 16,5231 0 0 449,56 449.564,63 1 0,32BPP 05/09/2022 BPP 15,3 0 5.006.287,67 5.000 02/09/2022 16,5213 0 0 5.006,29 5.006.287,67 11,17 3,57BPP 05/09/2022 BPP 15,2999 0 664.835 664 02/09/2022 16,5213 0 0 664,84 664.835 1,48 0,47GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 32.246.510,86 26.355.425 44.823.110,86 31,92ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 52.673.593,16 140.398.217,21 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ140.398.217,67 % 0 % 100,41B. HAZIR DEĞERLER4.402,74 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar4.402,74 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)18.786.668,82 % 0 % 0a) Takastan Alacaklar18.786.668,82 % 99,96 % 13,44b) Diğer Alacaklar7.803,39 % 0,04 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)144.712,42 % 0 % 0,1D. BORÇLAR (-)-19.510.089,83 % 0 -% 13,95a) Takasa Borçlar-17.111.579,98 % 87,71 -% 12,24b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.398.509,85 % 12,29 -% 1,72NET VARLIK DEĞERİ139.823.911,82 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer3,33 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060100BIST