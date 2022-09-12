***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 19.611.363,3 108.242.191,8 68,27TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 175.000 3.288.250 2,07Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 100.000,32 2.166.004,82 1,37Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 14,01 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 26,07 0Madencilik ve Taş OcaklığıTOPLAM 0 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 30,13 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 105.000 2.554.100 1,61ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 1,62 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 17,3 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 1.007.500,85 0,64Lokanta ve OtellerKonaklamaTOPLAM 1.200.000 3.312.000 2,09TOPLAM 1.450.000,81 4.319.518,15 2,73ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 1,2 0DepolamaTOPLAM 0,05 1,2 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3.800.003,72 41.948.583,17 26,46Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 13,55 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2,28 10,98 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.541.456,15 16.809.560,77 10,6Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 5.389.895,05 35.690.065,28 22,51Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 12,05 0SavunmaTOPLAM 50.000 1.466.000 0,92DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 10,34 3,28REPO 12/09/2022 TRT020823T11 13,02 0 18.019.262,47 5,34 09/09/2022 13,8977 761721873105554244 3.369.935 5,35 18.019.262,47 35,82 11,37REPO 12/09/2022 TRT020823T11 13,02 0 10.010.701,37 5,34 09/09/2022 13,8977 761721873105554243 1.872.185 5,35 10.010.701,37 19,9 6,31BPP 12/09/2022 BPP 15,85 0 3.246.223,48 3.242 09/09/2022 17,1631 224751 0 3.246,22 3.246.223,48 6,45 2,05BPP 12/09/2022 BPP 15,85 0 6.305.203,35 6.297 09/09/2022 17,1631 224750 0 6.305,2 6.305.203,35 12,53 3,98GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 37.679.390,67 5.242.120 50.303.256,68 31,73ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 57.290.753,964 158.545.448,48 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ158.545.448,93 % 0 % 100,88B. HAZIR DEĞERLER1.229.380,72 % 0 % 0,78a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.229.380,72 % 100 % 0,78c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.759.856,91 % 0 % 4,3a) Takastan Alacaklar6.758.653,52 % 99,98 % 4,3b) Diğer Alacaklar1.203,39 % 0,02 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)163.120,42 % 0 % 0,1D. BORÇLAR (-)-9.540.916,61 % 0 -% 6,07a) Takasa Borçlar-7.219.091,69 % 75,66 -% 4,59b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.321.824,92 % 24,34 -% 1,48NET VARLIK DEĞERİ157.156.890,37 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer3,74 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09.09.2022 Tarihli Porftöy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062296BIST