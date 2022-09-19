***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 17.960.220,3 87.965.582,89 58,73TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 175.000 3.146.500 2,1Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 100.000,32 2.078.004,49 1,39Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 13,46 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 24,75 0Madencilik ve Taş OcaklığıTOPLAM 0 2.593.200 1,73ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 1,77 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 18,43 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 1.037.500,86 0,69Lokanta ve OtellerKonaklamaTOPLAM 1.200.000 3.276.000 2,19TOPLAM 1.450.000,81 4.313.519,29 2,88ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 1,16 0DepolamaTOPLAM 0,05 1,16