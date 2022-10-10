***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 16.685.220,3 68.991.819,85 47,62TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 4,68 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 13,56 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 24,02 0Madencilik ve Taş OcaklığıMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 32,31 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 80.000 1.975.500 1,36ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 2,67 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 19,2 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 1.032.500,98 0,71Lokanta ve OtellerKonaklamaTOPLAM 1.200.000 3.096.000 2,14TOPLAM 1.450.000,81 4.128.520,18 2,85ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 1,14 0DepolamaTOPLAM 0,05 1,14 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3.100.003,72 20.602.067,2 14,22Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 12,65 2,28 10,42 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.491.456,15 16.845.323,71 11,63Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.563.752,05 25.440.295,23 17,56Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 12,08 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 77,8 4.279.000 5,64 2,95BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,55 0 0 0 88,42 3.536.800 4,66 2,44BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.767,9 5.303.700 6,99 3,66REPO 10/10/2022 TRT020823T11 11,81 0 7.006.794,79 5,61 07/10/2022 12,5292 762829905948435122 1.248.450 5,61 7.006.794,79 9,23 4,84REPO 10/10/2022 TRT020823T11 12 0 3.002.958,9 5,61 07/10/2022 12,743 762829905948416451 535.060 5,61 3.002.958,9 3,96 2,07REPO 10/10/2022 TRT090627T12 11,81 0 43.041.739,45 1,36 07/10/2022 12,5292 762829905948435121 31.667.200 1,36 43.041.739,45 56,72 29,72BPP 10/10/2022 BPP 13,4 0 834.918,54 834 07/10/2022 14,3309 253732 0 834,92 834.918,54 1,1 0,58BPP 10/10/2022 BPP 13,4 0 3.873.261,2 3.869 07/10/2022 14,3309 253731 0 3.873,26 3.873.261,2 5,1 2,67BPP 10/10/2022 BPP 13,8 0 3.508.975,53 3.505 07/10/2022 14,7886 253426 0 3.508,98 3.508.975,53 4,62 2,42BPP 10/10/2022 BPP 13,8 0 1.496.695,7 1.495 07/10/2022 14,7886 253418 0 1.496,7 1.496.695,7 1,97 1,03GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 62.863.344,11 33.450.710 75.884.844,11 52,38ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 79.548.564,404 144.876.663,46 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ144.876.663,94 % 0 % 101,57B. HAZIR DEĞERLER2.853,28 % 0 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.853,28 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)494,89 % 0 % 0a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar494,89 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)150.309,4 % 0 % 0,11D. BORÇLAR (-)-2.393.905,47 % 0 -% 1,68a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-2.393.905,47 % 100 -% 1,68NET VARLIK DEĞERİ142.636.416,04 % 0 % 100Pay Sayısı42.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer3,4 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.10.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069588BIST