***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
10.10.2022 11:22
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 16.685.220,3 68.991.819,85 47,62
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
Kömür ve Linyit Madencilik
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 0,32 4,68 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 13,56 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 24,02 0
Madencilik ve Taş Ocaklığı
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 32,31 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 80.000 1.975.500 1,36
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 2,67 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 19,2 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,01 1.032.500,98 0,71
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.200.000 3.096.000 2,14
TOPLAM 1.450.000,81 4.128.520,18 2,85
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 1,14 0
Depolama
TOPLAM 0,05 1,14 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 3.100.003,72 20.602.067,2 14,22
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 12,65 2,28 10,42 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 8.491.456,15 16.845.323,71 11,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 3.563.752,05 25.440.295,23 17,56
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM 1 12,08 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 77,8 4.279.000 5,64 2,95
BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,55 0 0 0 88,42 3.536.800 4,66 2,44
BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.767,9 5.303.700 6,99 3,66
REPO 10/10/2022 TRT020823T11 11,81 0 7.006.794,79 5,61 07/10/2022 12,5292 762829905948435122 1.248.450 5,61 7.006.794,79 9,23 4,84
REPO 10/10/2022 TRT020823T11 12 0 3.002.958,9 5,61 07/10/2022 12,743 762829905948416451 535.060 5,61 3.002.958,9 3,96 2,07
REPO 10/10/2022 TRT090627T12 11,81 0 43.041.739,45 1,36 07/10/2022 12,5292 762829905948435121 31.667.200 1,36 43.041.739,45 56,72 29,72
BPP 10/10/2022 BPP 13,4 0 834.918,54 834 07/10/2022 14,3309 253732 0 834,92 834.918,54 1,1 0,58
BPP 10/10/2022 BPP 13,4 0 3.873.261,2 3.869 07/10/2022 14,3309 253731 0 3.873,26 3.873.261,2 5,1 2,67
BPP 10/10/2022 BPP 13,8 0 3.508.975,53 3.505 07/10/2022 14,7886 253426 0 3.508,98 3.508.975,53 4,62 2,42
BPP 10/10/2022 BPP 13,8 0 1.496.695,7 1.495 07/10/2022 14,7886 253418 0 1.496,7 1.496.695,7 1,97 1,03
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 62.863.344,11 33.450.710 75.884.844,11 52,38
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 79.548.564,404 144.876.663,46 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
144.876.663,94 % 0 % 101,57
B. HAZIR DEĞERLER
2.853,28 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.853,28 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
494,89 % 0 % 0
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
494,89 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
150.309,4 % 0 % 0,11
D. BORÇLAR (-)
-2.393.905,47 % 0 -% 1,68
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.393.905,47 % 100 -% 1,68
NET VARLIK DEĞERİ
142.636.416,04 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
3,4 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
07.10.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069588
BIST