***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/05/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si 03.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854374BIST