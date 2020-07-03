***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge
03.07.2020 14:12
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İç Yönerge )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/05/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si 03.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854374
BIST
14:14116.907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,30
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
14:146,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
14:147,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
14:14391,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 391,43
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.529.919
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.177.136
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|30.197.537
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|11.188.595
|% 9,92
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|KRDMA
|4,68
|22.663.319
|% -7,14
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|EGCEY
|1,12
|281.896
|% -5,08
|
|KARSN
|3,50
|631.944.232
|% 6,06
|
|ODAS
|2,64
|548.428.912
|% 3,53
|
|THYAO
|12,05
|529.010.773
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,19
|475.785.379
|% -1,54
|
|GARAN
|8,26
|459.502.801
|% -1,20
|
|IEYHO
|1,06
|265.788.530
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,58
|345.031.305
|% 5,33
|
|ALBRK
|1,82
|383.253.794
|% 3,41
|
|ODAS
|2,64
|548.428.912
|% 3,53
|
|CEMAS
|1,69
|355.046.114
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5153
|8,5580
|% -0,05
|
|Frank
|7,2180
|7,2615
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,64
|
|Altın Gr.
|391
|392
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.556
|1,90
|
|Tam
|2.612
|2.623
|2,00
|
|Yarım
|1.269
|1.283
|0,90
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|-0,51
|