***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
20.05.2022 16:39
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
İcra başkanı / genel müdürün adı
Ceren DEŞEN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031485
BIST
16:412.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -10,82
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
16:4115,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0591
|Açılış
|: 15,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
16:4116,8094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0268
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
16:41940,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 940,91
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler16:41
|IMASM
|46,90
|19.906.023
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|SMART
|5,99
|29.675.314
|% 9,91
|
|LIDFA
|6,69
|8.693.220
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.992.980
|% 9,73
|
|ULUSE
|176,70
|71.009.370
|% -7,97
|
|SMRTG
|21,42
|133.553.496
|% -7,35
|
|MNDRS
|3,07
|28.383.694
|% -6,97
|
|SANKO
|10,92
|16.036.069
|% -6,91
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|GARAN
|15,96
|2.842.587.386
|% 1,98
|
|ASELS
|23,00
|2.733.359.406
|% 3,42
|
|THYAO
|42,76
|2.282.941.235
|% 0,85
|
|SISE
|19,49
|1.512.098.813
|% -2,11
|
|AKBNK
|8,11
|1.379.176.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,38
|1.309.901.278
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,61
|574.331.052
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,19
|218.292.444
|% 1,71
|
|GARAN
|15,96
|2.842.587.386
|% 1,98
|
|AKBNK
|8,11
|1.379.176.724
|% 0,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8918
|15,9010
|% 0,37
|
|Euro
|16,7902
|16,8094
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,8005
|19,8998
|% 0,29
|
|Frank
|16,2642
|16,3621
|% 0,06
|
|Riyal
|4,2179
|4,2390
|% -0,06
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-4,48
|
|Altın Gr.
|942
|943
|2,07
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.350
|1,00
|
|Tam
|6.223
|6.380
|-21,52
|
|Yarım
|3.008
|3.086
|-10,41
|
|Çeyrek
|1.509
|1.543
|-5,21
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,85
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:53XU100
Endeks 2, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 27, 657.00 milyon TL de
-
16:53TGSAS
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 720 adet işlem
-
16:52FRIGO
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 653, 329 adet işlem
-
16:51SMRTG
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 019, 814 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EREGL, SISE