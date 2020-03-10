***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 11:08
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825961
BIST
11:43105.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.383,03
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.495
En Düşük
105.131
11:436,1242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0226
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1099
11:436,9581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0717
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9557
11:43327,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -4,51
|Açılış
|: 327,30
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|4,73
|11.801.941
|% 16,79
|
|DOKTA
|25,52
|5.534.221
|% 14,95
|
|RAYSG
|3,64
|5.040.357
|% 14,47
|
|VKING
|2,92
|1.347.960
|% 13,18
|
|GYHOL
|19,35
|2.354.153
|% 10,13
|
|OYAYO
|5,62
|398.233
|% -14,98
|
|EKIZ
|1,10
|5.902
|% -5,98
|
|EMNIS
|2,21
|6.044
|% -4,33
|
|TDGYO
|1,87
|284.925
|% -4,10
|
|TGSAS
|4,43
|1.254.789
|% -3,70
|
|THYAO
|10,79
|306.232.600
|% 3,95
|
|ASELS
|28,40
|276.590.955
|% 2,31
|
|GARAN
|9,49
|163.851.573
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,38
|127.763.832
|% 3,93
|
|ODAS
|1,92
|91.026.137
|% 2,67
|
|YKBNK
|2,38
|127.763.832
|% 3,93
|
|ODAS
|1,92
|91.026.137
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,30
|51.319.031
|% 3,17
|
|KARSN
|1,72
|62.881.685
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,40
|49.327.453
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9817
|8,0217
|% -0,67
|
|Frank
|6,5680
|6,6075
|% -0,66
|
|Riyal
|1,6273
|1,6354
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-18,07
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,26
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,02
|
|B. Petrol
|36,61
|36,61
|2,25
|