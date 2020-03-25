***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 11:30
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831968
BIST
17:3689.241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -44,81
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:366,4575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0353
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:366,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0474
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:36335,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,92
|Açılış
|: 334,60
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|1.177.787
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.389.481
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.055.782
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.667.653
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.439
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.129.360
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|BURVA
|12,50
|88.828
|% -7,41
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|521.516
|% -7,14
|
|ASELS
|23,42
|1.357.504.270
|% 2,54
|
|THYAO
|8,71
|1.265.778.326
|% 5,07
|
|GARAN
|7,53
|1.222.011.717
|% -0,66
|
|AKBNK
|5,57
|390.756.065
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|376.075.274
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|376.075.274
|% -1,58
|
|GARAN
|7,53
|1.222.011.717
|% -0,66
|
|THYAO
|8,71
|1.265.778.326
|% 5,07
|
|ODAS
|1,26
|186.916.793
|% -0,79
|
|ISFIN
|2,92
|357.051.600
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5493
|7,5872
|% 0,38
|
|Frank
|6,5663
|6,6058
|% 0,88
|
|Riyal
|1,7165
|1,7251
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.615
|-9,36
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-0,68
|