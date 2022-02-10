***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2022 18:10
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/12/2020 tarihli ve 76/1519 sayılı toplantısında, menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin olarak yer alan hususlar, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.48.3 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı Kararı'na (F) bendi olarak eklenmesine karar verilmiştir. Anılan karar uyarınca menkul kıymet yatırım ortaklıklarının yıllık performans sunum raporlarında nispi getirinin negatif olması durumunda ilgili ortaklığın portföy yönetim peformansı "yetersiz" olarak kabul edilmektedir.
Menkul kıymet yatırım ortaklığımızın 01.01.2021–31.12.2021 dönemi için karşılaştırma ölçütünün getirisi %19,87 olarak gerçekleşmiş, aynı dönem için ortaklık portföyü toplam nihai %13,30 net getiri sağlamıştır.Bu durumda nispi getiri -%6,57 olarak gerçekleştiğinden, anılan dönemin portföy yönetim performansı.yukarıda bahsi geçen Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararı gereğince "yetersiz" olarak değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000905
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0099
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5258
En Düşük
13,4636
18:0515,4141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0505
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,4711
En Düşük
15,3769
18:05793,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,38
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
791,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5015
|13,5052
|% -0,07
|
|Euro
|15,3863
|15,4141
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,2696
|18,3612
|% -0,02
|
|Frank
|14,5279
|14,6154
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5905
|3,6085
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,50
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|-0,60
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
-
17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD