***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Başkanımız Sn Çiğdem Öztürk Pulatoğlu, 31.01.2022 tarihli ve 2022/03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile atanmış olduğu ve vekaleten yürüttüğü Genel Müdürlük görevinden istifa etmiş olup 28.02.2022 tarihinden itibaren yönetim kurulunca istifası kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005378BIST