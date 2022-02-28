***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 19:18
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn Çiğdem Öztürk Pulatoğlu, 31.01.2022 tarihli ve 2022/03 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile atanmış olduğu ve vekaleten yürüttüğü Genel Müdürlük görevinden istifa etmiş olup 28.02.2022 tarihinden itibaren yönetim kurulunca istifası kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005378
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