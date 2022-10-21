***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 18:15
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Üyesi Nuriye Eftelya TAŞDEMİR görevinden istifa etmiş olup, istifası kabul edilmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363.maddesi uyarınca yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073351
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|VAKBN
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|1.653
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|987
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|6.732
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|Tam
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|3.330
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