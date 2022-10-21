***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu Üyesi Nuriye Eftelya TAŞDEMİR görevinden istifa etmiş olup, istifası kabul edilmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363.maddesi uyarınca yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073351BIST