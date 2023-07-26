***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48-5 sayılı Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22.maddesi uyarınca oluşturulan Teftiş birimine , Müfettiş görevlisi olarak 26.07.2023 tarihinden itibaren Sn. Kaan ŞAHİN 'in atanmasına karar vermiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175437BIST