***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaYönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU görevinden istifa etmiş olup, istifası kabul edilmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363.maddesi uyarınca yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Can DİŞLİ'nin atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246934BIST