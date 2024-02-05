***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 18:22
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
05.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU görevinden istifa etmiş olup, istifası kabul edilmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK 363.maddesi uyarınca yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Can DİŞLİ'nin atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246934
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