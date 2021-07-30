***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Performans Sunuş Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2021 dönemi "Performans Sunuş Raporu" ekte pdf. olarak verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953378BIST