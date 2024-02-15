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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2024 15:43
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 42.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 84.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 2.100.000 2.100.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREECYO00016 Hamiline
B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 39.900.000 39.900.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, MTRYO, TRAECBYO91Q7 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 42.000.000 42.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermayenin 42.000.000-TL den %100 oranında bedelli olarak 84.000.000-TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.02.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İZAHNAME.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249782


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