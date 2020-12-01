***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMETRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"FONUN KULLANIM YERİ VE AMACIMenkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48-5) Portföye Alınacak Varlıklar ve İhraçlarına İlişkin Sınırlamalar başlıklı 24. Maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimiz yatırım politikalarına uygun olarak, Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun tamamı Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in 17.05.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtmiş olduğu "Portföy Yönetim Kısıtları" çerçevesinde son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle, özellikle sermaye piyasalarında yaşanan olumlu gelişme trendinden faydalanarak, kurumumuz strateji politikaları dahilinde, benchmark kısıtlamalarımız doğrultusunda yatırım fırsatlarını değerlendirip, karlılığımızı artırmak amacıyla kullanılacaktır.Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki gibidir.PORTFÖY YÖNETİM KISITLARIPORTFÖY YATIRIM STRATEJİSİMİN (%)MAX (%)EUROBOND0 50ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI0 25ORTAKLIK PAYLARI0 100DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI0 50TERS REPO0 100TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI0 20YATIRIM FONLARI0 20TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ0 75VARANTLAR0 10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890853BIST