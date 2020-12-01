Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

01.12.2020 18:46



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"
FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48-5) Portföye Alınacak Varlıklar ve İhraçlarına İlişkin Sınırlamalar başlıklı 24. Maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimiz yatırım politikalarına uygun olarak, Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun tamamı Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in 17.05.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtmiş olduğu "Portföy Yönetim Kısıtları" çerçevesinde son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle, özellikle sermaye piyasalarında yaşanan olumlu gelişme trendinden faydalanarak, kurumumuz strateji politikaları dahilinde, benchmark kısıtlamalarımız doğrultusunda yatırım fırsatlarını değerlendirip, karlılığımızı artırmak amacıyla kullanılacaktır.
Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki gibidir.
PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI
PORTFÖY YATIRIM STRATEJİSİ
MİN (%)
MAX (%)

EUROBOND
0 50
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
0 25
ORTAKLIK PAYLARI
0 100
DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 50
TERS REPO
0 100
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
0 20
YATIRIM FONLARI
0 20
TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ
0 75
VARANTLAR
0 10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890853


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.325
Değişim :  3,25% |  41,71
Açılış :  1.302  
Önceki Kapanış :  1.284  
En Yüksek
1.325 En Düşük
1.288
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 11,33 1.289.981 % 10,00  
JANTS 244,20 113.528.855 % 10,00  
KONYA 1.066,00 79.368.668 % 10,00  
BFREN 1.293,60 72.145.006 % 10,00  
EGEEN 1.663,20 245.210.788 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8494 7,8556 % 0,38  
Euro 9,4450 9,4515 % 1,24  
Sterlin 10,4425 10,4949 % 0,41  
Frank 8,6433 8,6954 % 0,77  
Riyal 2,0833 2,0938 % 0,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 32,02  
Altın Gr. 455 455 8,39  
Cumhuriyet 3.037 3.083 89,00  
Tam 3.023 3.099 82,30  
Yarım 1.461 1.499 39,81  
Çeyrek 733 750 19,91  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 1,00  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,25  
B. Petrol 47,30 47,30 -0,58  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru