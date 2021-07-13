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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2021 18:17



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Galip Öztürk Turizm Yat. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı. Bağımsız Üye Değil
CEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş- Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
NURİYE EFTELYA TAŞDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 il Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941406 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üye ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941406 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkan ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950863


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