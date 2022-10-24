***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÇİĞDEM ÖZTÜRK PULATOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Galip Öztürk Turizm Yat. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı. Evet Bağımsız Üye Değil HayırCEREN DEŞEN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi / Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil HayırHÜSEYİN BÜRGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyelikleri Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941406 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üye ,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanHASAN TUNCAY EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.05.2022 İcrada Görevli Değil Upfield Mena Şirketinde Finans Müdürü / Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi/ Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031281 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi- Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi- Komite Başkanı-Denetimden Sorumlu Komitesi- Komite ÜyesiFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.10.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Metro Travel Seyahat Organizasyon A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanbes Besicilik Sanayi ve Tic.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi- Yönetim Kurulu Başkanı Mepet Metro Petrol Ve Tesisleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Tic.A.Ş- Yönetim Kurulu Üyesi Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Atlas Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073617BIST