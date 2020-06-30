***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 23.735 2.547.895 14.122.403 -470.500 66.415.875 35.559.101 101.974.976Transferler-470.500 470.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.594 -34.978.256 -34.910.662 -379.112 -35.289.774Dönem Karı (Zararı)0 -34.978.256 -34.978.256 -379.267 -35.357.523Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)67.594 67.594 155 67.749Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 91.329 2.547.895 13.651.903 -34.978.256 31.505.213 35.179.989 66.685.202Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Transferler16 -19.176.694 19.176.694 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -47.002 -11.121.922 -11.168.924 -5.257.994 -16.426.918Dönem Karı (Zararı)0 -11.121.922 -11.121.922 -5.269.363 -16.391.285Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.002 -47.002 11.369 -35.633Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.613.077 4.613.077 120.306 4.733.383Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 43.115 2.547.895 -8.409.017 -11.121.922 33.252.413 45.702.309 78.954.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.329.791 -31.631.856Dönem Karı (Zararı)-11.121.922 -34.978.256Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.121.922 -34.978.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler939.502 569.035Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 289.021 65.712Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.324.812 1.502.057Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.324.812 1.502.057Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 69.725 -221.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 75.275 121.348Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -5.550 -343.297Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-588.901 -496.114Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -593.532 -480.686Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 3.816 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 3.488 3.305Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -2.673 -18.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -1.331.791 -280.671Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4.445.999 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-5.269.363 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.737.087 1.487.547Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -429.699 17.550.799İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.458 1.330.905İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -431.157 16.219.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.117.667 -1.860.683İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -103.279 276.861İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -3.014.388 -2.137.544Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -329.199 -266.673Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.812.349 -13.432.831İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 211.601 -72.883İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -6.023.950 -13.359.948Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 12.334 11.428Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.541.703 -482.556İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.294.024 -428.699İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -247.679 -53.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler481.196 -31.937Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)481.196 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 0 -31.937Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-24.919.507 -32.921.674Ödenen Faiz22 -3.816 0Alınan Faiz23 593.532 480.686Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 809.132YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.117.282 23.919.277Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-1.284.862 -4.507.330Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri17.630.268 28.431.807Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-228.124 -5.200Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -179.372 -5.200Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -48.752 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.574.981 3.319.086Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri1.583.615 3.319.086Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -8.634 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.637.528 -4.393.493NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.637.528 -4.393.493DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.114.815 19.044.262DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.477.287 14.650.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 46.477.287 53.114.815Finansal Yatırımlar6 13.777.901 34.732.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar13.777.901 34.732.981Ticari Alacaklar7 41.775.045 41.345.712İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 292.172 293.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar41.482.873 41.051.876Diğer Alacaklar8 104.805 1.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 104.795 1.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 8Peşin Ödenmiş Giderler9 586.891 257.692İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler586.891 257.692Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 307.789 790.318Diğer Dönen Varlıklar2.100 767ARA TOPLAM103.031.818 130.243.809TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.031.818 130.243.809DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar159.711 159.711Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar8 9.735.920 6.721.534Maddi Duran Varlıklar11 361.116 388.381Tesis, Makine ve Cihazlar36.183 26.379Taşıtlar6.000 8.000Mobilya ve Demirbaşlar309.852 343.756Diğer Maddi Duran Varlıklar9.081 10.246Kullanım Hakkı Varlıkları13 94.324 104.430Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 162.191 185.717Bilgisayar Yazılımları162.191 185.717Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.857.693 1.551.637TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.370.955 9.111.410TOPLAM VARLIKLAR116.402.773 139.355.219KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 46.182 46.190İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.182 46.190Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.182 46.190Ticari Borçlar7 31.433.552 37.245.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 213.187 987İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar31.220.365 37.244.465Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 85.605 73.271Diğer Borçlar8 116.709 5.658.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 5.294.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar116.709 364.388Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.230.915 5.201.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar201.222 166.631Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.029.693 5.035.243ARA TOPLAM36.912.963 48.225.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.912.963 48.225.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 51.937 60.563İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar51.937 60.563Kiralama İşlemlerinden Borçlar51.937 60.563Uzun Vadeli Karşılıklar455.524 367.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 455.524 367.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 27.627 53.362TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER535.088 481.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.448.051 48.706.962ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.252.413 39.808.260Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 43.115 90.117Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.115 90.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 43.115 90.117Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.547.895 2.547.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -8.409.017 6.154.600Net Dönem Karı veya Zararı-11.121.922 -19.176.694Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.702.309 50.839.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.954.722 90.648.257TOPLAM KAYNAKLAR116.402.773 139.355.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 403.748.758 334.241.133Satışların Maliyeti18 -417.249.684 -367.074.520TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-13.500.926 -32.833.387BRÜT KAR (ZARAR)-13.500.926 -32.833.387Genel Yönetim Giderleri19 -2.416.733 -1.984.126Pazarlama Giderleri19 -212.502 -138.990Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 24.502 373.318Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -138.560 -73.833ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.244.219 -34.657.018Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 2.845.501 8.651.977Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -4.314.064 -9.646.978FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-17.712.782 -35.652.019Finansman Gelirleri22 0 0Finansman Giderleri22 -3.816 -603SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.716.598 -35.652.622Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.325.313 298.791Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.325.313 298.791SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-16.391.285 -35.353.831DÖNEM KARI (ZARARI)-16.391.285 -35.353.831Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.269.363 -375.575Ana Ortaklık Payları-11.121.922 -34.978.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -222,44000000 -699,57000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.633 64.057Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.111 82.177Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.478 -18.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi6.478 -18.120Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.633 64.057TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.426.918 -35.289.774Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-5.257.994 -379.112Ana Ortaklık Payları-11.168.924 -34.910.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853542BIST