***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 90.117 2.547.895 6.154.600 -19.176.694 39.808.260 50.839.997 90.648.257Transferler-19.176.694 19.176.694 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-47.002 -11.121.922 -11.168.924 -5.257.994 -16.426.918Dönem Karı (Zararı)0 -11.121.922 -11.121.922 -5.269.363 -16.391.285Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-47.002 -47.002 11.369 -35.633Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler4.613.077 4.613.077 120.306 4.733.383Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 43.115 2.547.895 -8.409.017 -11.121.922 33.252.413 45.702.309 78.954.722Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 192.342 -7.628 2.581.496 -17.556.946 2.283.256 37.492.520 88.621.976 126.114.496Transferler16 2.088.090 -2.283.256 -195.166 195.166 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -25.304 4.827.921 4.802.617 -1.914.228 2.888.389Dönem Karı (Zararı)0 4.827.921 4.827.921 -1.912.387 2.915.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-25.304 -25.304 -1.841 -27.145Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler195.166 195.166 -386.650 -191.484Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 192.342 -32.932 2.581.496 -15.273.690 4.827.921 42.295.137 86.516.264 128.811.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-743.260 -24.329.791Dönem Karı (Zararı)4.827.921 -11.121.922Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.827.921 -11.121.922Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.327.241 939.502Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 92.848 289.021Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.813.772 3.324.812Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -7.813.772 3.324.812Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 153.870 69.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 155.273 75.275Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -1.403 -5.550Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-250.474 -588.901Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -250.610 -593.532Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 2.415 3.816Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 288 3.488Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -2.567 -2.673Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 3.596.575 -1.331.791Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-193.325 4.445.999Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.912.963 -5.269.363İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler507.865 -14.737.087Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 38.237.160 -429.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 131.472 1.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 38.105.688 -431.157Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.472.355 -3.117.667İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -118.575 -103.279İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 1.590.930 -3.014.388Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -309.161 -329.199Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -38.788.979 -5.812.349İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.247 211.601İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -38.787.732 -6.023.950Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 21.031 12.334Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -120.520 -5.541.703İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 0 -5.294.024İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -120.520 -247.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.021 481.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9.977 481.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)24 -13.998 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-991.455 -24.919.507Ödenen Faiz22 -2.415 -3.816Alınan Faiz23 250.610 593.532YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.590.408 16.117.282Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları17 0 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -1.284.862Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 17.630.268Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 -13.532.427 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-57.981 -228.124Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -46.174 -179.372Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -11.807 -48.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.035 1.574.981Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.583.615Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -10.035 -8.634YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.343.703 -6.637.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.343.703 -6.637.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.882.010 53.114.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.538.307 46.477.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 35.538.307 49.882.010Finansal Yatırımlar6 98.285.664 76.939.465Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar98.285.664 76.939.465Ticari Alacaklar7 38.269.923 76.506.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 447.376 578.560İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar37.822.547 75.928.235Diğer Alacaklar8 324.572 305.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 194.557 75.982İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.015 229.582Peşin Ödenmiş Giderler9 542.381 233.220İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler542.381 233.220Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 9.759 21.580Diğer Dönen Varlıklar1.844 0ARA TOPLAM172.972.450 203.888.634TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR172.972.450 203.888.634DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.711 159.711Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar8 4.270.656 5.762.019Maddi Duran Varlıklar11 575.586 588.255Tesis, Makine ve Cihazlar42.693 47.148Taşıtlar82.453 87.400Mobilya ve Demirbaşlar445.395 447.684Diğer Maddi Duran Varlıklar5.045 6.023Kullanım Hakkı Varlıkları13 53.899 64.005Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 122.935 135.027Bilgisayar Yazılımları122.935 135.027Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 1.265.023TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.182.787 7.974.040TOPLAM VARLIKLAR178.155.237 211.862.674KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 46.182 46.205İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.182 46.205Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.182 46.205Ticari Borçlar7 35.813.793 74.603.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 6.867 8.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar35.806.926 74.595.363Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 85.138 65.969Diğer Borçlar8 123.506 244.026İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar123.506 244.026Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü68.111 82.109Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.401.361 8.331.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar333.709 262.268Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.067.652 8.069.055ARA TOPLAM44.538.091 83.373.109TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.538.091 83.373.109UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 14.065 24.077İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.065 24.077Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.065 24.077Uzun Vadeli Karşılıklar785.682 676.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 785.682 676.546Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.005.998 1.674.446TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.805.745 2.375.069TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.343.836 85.748.178ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.295.137 37.492.520Ödenmiş Sermaye17 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 192.342 192.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 -32.932 -7.628Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.932 -7.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -32.932 -7.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 2.581.496 2.581.496Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -15.273.690 -17.556.946Net Dönem Karı veya Zararı4.827.921 2.283.256Kontrol Gücü Olmayan Paylar86.516.264 88.621.976TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.811.401 126.114.496TOPLAM KAYNAKLAR178.155.237 211.862.674Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 865.828.695 403.748.758Satışların Maliyeti18 -866.460.855 -417.249.684TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-632.160 -13.500.926BRÜT KAR (ZARAR)-632.160 -13.500.926Genel Yönetim Giderleri19 -3.043.106 -2.416.733Pazarlama Giderleri19 -199.220 -212.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 39.349 24.502Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -28.667 -138.560ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.863.804 -16.244.219Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 23.229.413 2.845.501Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -12.760.781 -4.314.064FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.604.828 -17.712.782Finansman Gelirleri22 0 0Finansman Giderleri22 -2.415 -3.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.602.413 -17.716.598Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.686.879 1.325.313Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -86.651 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -3.600.228 1.325.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.915.534 -16.391.285DÖNEM KARI (ZARARI)2.915.534 -16.391.285Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.912.387 -5.269.363Ana Ortaklık Payları4.827.921 -11.121.922Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 96,56000000 -222,44000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.763 -35.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-34.416 -42.111Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.653 6.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.653 6.478Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-30.763 -35.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.884.771 -16.426.918Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.914.228 -5.257.994Ana Ortaklık Payları4.798.999 -11.168.924http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941184BIST