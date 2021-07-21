***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3,71 % 0,0000024Bağımsız Denetim Ücreti3.818,16 % 0,00246859Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.956,68 % 0,02648006Fon Yönetim Ücreti384.581,05 % 0,24864634Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar570,5 % 0,00036885Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.228,72 % 0,00338057TOPLAM GİDERLER435.158,82 % 0,2813468DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ154.669.904,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951656BIST