***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.213,79 % 0,00326155Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.816,46 % 0,01808123Fon Yönetim Ücreti525.962,78 % 0,53377923Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar762,8 % 0,00077414Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.936,81 % 0,02124796TOPLAM GİDERLER568.692,64 % 0,57714411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ98.535.640,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951657BIST