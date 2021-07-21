***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
21.07.2021 12:37
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.118,96 % 0,00403799
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.951,34 % 0,01472003
Fon Yönetim Ücreti
949.542,33 % 0,53859598
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
762,8 % 0,00043267
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.017,01 % 0,01759336
TOPLAM GİDERLER
1.014.392,44 % 0,57538002
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
176.299.558,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951662
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5728
En Düşük
8,5344
12:3510,1256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0253
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1256
En Düşük
10,0548
12:35495,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,84
|Açılış
|: 495,63
|
|Önceki Kapanış
|: 496,47
|
497,20
En Düşük
493,11
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|92.957.406
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5505
|8,5548
|% -0,04
|
|Euro
|10,0956
|10,1256
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,7382
|11,7971
|% 0,29
|
|Frank
|9,2833
|9,3393
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2733
|2,2847
|% -0,10
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,38
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|0,21
|
Seans Raporu
12:35
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16:01
ALMAD, NUGYO, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:46
EDATA, HURGZ, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:31
MERIT, VBTYZ, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:16
HURGZ, AKENR, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:01
AKENR, METUR, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında