***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.316,14 % 0,00386693Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.247,98 % 0,04343465Fon Yönetim Ücreti828.428,15 % 0,96602508Hisse Senedi Komisyonu1.387 % 0,00161737Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar762,8 % 0,0008895Türev Araçlar Komisyonu25.083,8 % 0,02925007Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.861,1 % 0,04881398TOPLAM GİDERLER938.086,97 % 1,09389757DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.756.381,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951663BIST