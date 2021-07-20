***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
20.07.2021 14:10
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,38
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,17
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,75
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,75
Varsa İade Tutarı (TL)
24498,14
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
5663,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 13,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 20,01
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,55
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,39
d) Diğer Giderler (%)
% 74,05
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951647
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0399
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5418
12:3510,0591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0810
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0438
12:35499,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,72
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|EUKYO
|7,80
|4.114.288
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|92.957.406
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5409
|8,5465
|% -0,46
|
|Euro
|10,0547
|10,0591
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,5942
|11,6523
|% -0,95
|
|Frank
|9,2473
|9,3030
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% -0,41
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|4,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|-0,01
|
Seans Raporu
12:35
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15:44
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15:14
SAMAT, VBTYZ, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:59
AVOD, KGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:44
EUKYO, AKFGY, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında