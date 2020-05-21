***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 14.05.2020 tarih ve 12233903-350.99-E.5082 sayılı yazısı ile, Şirketimiz İşletme Adının "AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ" olarak değiştirilmesine izin verilmiştir. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846367BIST