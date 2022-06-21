***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kurucusu olduğu Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu unvanına (TL) ibaresinin eklenmesi ve diğer İçtüzük ve İhraç Belgesi değişikliklerine ilişkin duyuru metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038577BIST