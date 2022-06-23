***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
23.06.2022 20:32
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/06/2022 tarih ve 12233903-315.04-22956 sayılı izin doğrultusundaki İçtüzük tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039018
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3868
En Düşük
17,3014
18:0518,3072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0229
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.017,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.017,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.015,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3344
|17,3657
|% 0,15
|
|Euro
|18,2496
|18,3072
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,1833
|21,2895
|% 0,03
|
|Frank
|17,9733
|18,0816
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6092
|4,6323
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-13,92
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|-7,06
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.744
|6.866
|-52,00
|
|Yarım
|3.311
|3.358
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.679
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,96
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,25
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,65
|
Seans Raporu
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