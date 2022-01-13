***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve E-12233903-010.08-15545 sayılı yazısında belirtilen, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar ile ilgili değişiklik gereği, izahnamenin ilgili maddeleri tadil edilecek olup, değişiklikler 14.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Konuya ilişkin duyuru metni ekte bilginize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993669BIST