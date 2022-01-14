***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve E-12233903-010.08-15545 sayılı yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde Fon izahnamesinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tadil metni ekte bilginize sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994107BIST