***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.01.2022 15:23
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve E-12233903-010.08-15545 sayılı yazısında belirtilen hususlar çerçevesinde Fon izahnamesinde gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin tadil metni ekte bilginize sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994107
BIST
15:522.061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -9,27
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
15:5213,5515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0305
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
15:5215,5177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0639
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
15:52793,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,24
|Açılış
|: 793,09
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler15:52
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.557.523
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|245.162.234
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|ERCB
|55,25
|18.754.582
|% -5,72
|
|DOBUR
|106,60
|10.320.008
|% -5,66
|
|THYAO
|28,30
|3.160.986.539
|% -1,67
|
|KRDMD
|13,32
|2.913.000.546
|% -0,22
|
|EREGL
|31,28
|1.086.963.810
|% -1,08
|
|SISE
|15,00
|1.040.047.750
|% -0,33
|
|KOZAL
|128,80
|805.218.553
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,42
|665.659.496
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,32
|2.913.000.546
|% -0,22
|
|YKBNK
|3,77
|670.892.123
|% -1,05
|
|THYAO
|28,30
|3.160.986.539
|% -1,67
|
|AKBNK
|7,49
|541.896.687
|% -0,93
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5433
|13,5515
|% -0,22
|
|Euro
|15,5002
|15,5177
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,5040
|18,5968
|% -0,25
|
|Frank
|14,8008
|14,8900
|% -0,26
|
|Riyal
|3,5976
|3,6157
|% -0,28
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,74
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|5.263
|5.343
|-23,00
|
|Tam
|5.239
|5.369
|-24,87
|
|Yarım
|2.532
|2.597
|-12,02
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-6,01
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,75
|
Seans Raporu
15:52
daha fazla
-
16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TCELL, TKFEN
-
16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 82 kaybederek (% -0.79 ) 1, 852
-
16:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, QNBFL, DARDL, QNBFB
-
16:07
BRMEN, ASUZU, AYEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:07
ERCB, ISKUR, RALYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında