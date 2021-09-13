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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

13.09.2021 15:56



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, güncellenen   maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır. 7.1.2.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963434


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