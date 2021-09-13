***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.09.2021 15:56
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 13.maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişiklikler "yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olmaması halinde, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak, KAP'ta ve kurucu resmi internet sitesinde ilan edilir" hükmü gereği, güncellenen maddesi ile birlikte düzenlenen izahname, ekte kamunun bilgisine sunulmaktadır. 6.7. ve 7.1.3.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963436
BIST
17:511.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:518,4366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:519,9718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0402
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:51486,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 486,88
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:51
|YESIL
|2,42
|143.230.052
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.252.096
|% 10,00
|
|PENTA
|122,20
|20.283.302
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.928.463
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.500.275
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.320.656
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.324.332
|% -9,99
|
|DOGUB
|6,48
|18.586.559
|% -7,69
|
|EUHOL
|2,76
|53.947.798
|% -7,07
|
|SELGD
|6,72
|10.600.066
|% -6,67
|
|GARAN
|9,41
|1.345.605.865
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,49
|650.471.367
|% 0,40
|
|SISE
|8,59
|646.987.198
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,46
|609.100.783
|% 3,16
|
|KOZAL
|101,90
|567.683.898
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|650.471.367
|% 0,40
|
|GARAN
|9,41
|1.345.605.865
|% -0,84
|
|SISE
|8,59
|646.987.198
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|133.803.524
|% -0,54
|
|TSKB
|1,28
|91.585.026
|% -0,78
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4340
|8,4366
|% -0,23
|
|Euro
|9,9653
|9,9718
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,6371
|11,6954
|% -0,26
|
|Frank
|9,1190
|9,1740
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,25
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,67
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN