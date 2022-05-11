***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2022 16:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029219
BIST
16:462.451
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -38,75
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:4615,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0718
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:4616,2184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1359
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:46913,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 10,97
|Açılış
|: 913,38
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:44
|BOSSA
|59,40
|70.754.478
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.352.614
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|6.001.343
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.551.566
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.961.309
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.867.747
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.487.333
|% -9,98
|
|THYAO
|41,84
|2.715.733.018
|% -0,85
|
|SISE
|19,97
|2.568.980.363
|% -0,35
|
|KRDMD
|16,40
|2.043.141.186
|% -1,03
|
|ASELS
|23,92
|1.672.944.907
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,02
|1.355.305.841
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,70
|639.492.563
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,67
|949.583.833
|% -3,71
|
|SISE
|19,97
|2.568.980.363
|% -0,35
|
|KARSN
|5,17
|653.974.744
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,65
|467.399.960
|% -4,95
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3077
|15,3208
|% 0,49
|
|Euro
|16,1995
|16,2181
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,8882
|18,9829
|% 0,76
|
|Frank
|15,4136
|15,5064
|% 0,92
|
|Riyal
|4,0701
|4,0905
|% 0,30
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,57
|
|Altın Gr.
|913
|913
|10,40
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|10,00
|
|Tam
|6.138
|6.296
|11,54
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|5,57
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|2,79
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,34
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,83
|